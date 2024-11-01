El Ministerio de Sanidad concluye de forma oficial, y para sorpresa de nadie, que la homeopatía no funciona

Lo dicen un poco más en fino, pero el mensaje es el mismo: El Ministerio de Sanidad concluye que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología. Por sin ha salido a la luz el informe sobre la homeopatía de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que el ministerio había prometido, Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad
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Qué nervios.
Claro que no, la religión católica no hace ningún reclamo no verificado.
Y tampoco existía el saneamiento del agua. Con lo que tomar algo que era básicamente agua preparada... lo único que hacía era no perjudicar como el agua sin sanear.
En su momento se pudo tomar como una teoría precursora. Desde Pasteur se tenía que haber considerado fallida y pseudociencia.
Pero todo esto no quita que piense que la homeopatía ha ido demasiado lejos y se la tenía que haber descartado mucho antes.
Pd: Espero con ansia que me saquen de dudas el respectivo ministerio para el tema de los chemtrails y el terraplanismo. What a time to be alive.