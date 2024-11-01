El Ministerio de Sanidad concluye de forma oficial, y para sorpresa de nadie, que la homeopatía no funciona

Lo dicen un poco más en fino, pero el mensaje es el mismo: El Ministerio de Sanidad concluye que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología. Por sin ha salido a la luz el informe sobre la homeopatía de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que el ministerio había prometido, Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad