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El Ministerio de Sanidad concluye de forma oficial, y para sorpresa de nadie, que la homeopatía no funciona

El Ministerio de Sanidad concluye de forma oficial, y para sorpresa de nadie, que la homeopatía no funciona

Lo dicen un poco más en fino, pero el mensaje es el mismo: El Ministerio de Sanidad concluye que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología. Por sin ha salido a la luz el informe sobre la homeopatía de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que el ministerio había prometido, Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad

| etiquetas: homeopatia , ciencia , mentiras
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
daTO #1 daTO
Ahora, que la saquen de las farmacias,
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Robus #4 Robus
#1 donde nunca deberían haber entrado!
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vicvic #12 vicvic
#1 Eso no va a pasar, en uma farmacia hay bastantes más productos que medicamentos y se van a excusar en eso. Y a mi me encantaría que los retirasen ya que estar en una farmacia da una presunta legitimidad al producto que la homeopatia no tiene, pero viendo que algunas farmacias lo anuncian incluso en sus rótulos, lo veo muy difícil.
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josde #20 josde
#1 Las farmacias hoy en día son como entrar en un hiper, hay de todo.
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karakol #3 karakol
Espero que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se pronuncie también sobre si existe o no evidencia científica en la Astrología.

Qué nervios.
2 K 37
skaworld #8 skaworld
Entiendo que es una buena noticia para el sector homeopatico pues hará caer los ingresos de estos estafadores, y diluyendo sus ingresos entre un monton de facturas por pagar les converirá en mas ricos de lo que jamás hayan soñado.
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Mesopotámico #10 Mesopotámico
A ver, funcionar, funciona. Funciona el efecto placebo, y si la homeopatía es lo que te lo desencadena, pues bienvenido sea. Lo que no debes de dejar es el tratamiento convencional
1 K 22
Nube_Gris #5 Nube_Gris
Lo vi esta mañana en el telediario, pero una de 2, o quien redactó la noticia no tenía ni puta idea o su intención era manipular a la gente: se ilustraba la noticia que trataba sobre homepatía con imágenes de grandes botes de plantas en estantes, como un herbolario, o sea lo que viene siendo la medicina tradicional de toda la vida que usaban nuestros padres y abuelos.
1 K 21
#13 DenisseJoel
#5 Jajaja qué locura imagina que fuera todo un plan de las empresas farmacéuticas para acabar no solo con la homeopatía sino también con esa "medicina tradicional" tan guay que comentas, y que seguro que tiene un montón de estudios con grupo de control y realizados por farmacéuticas demostrando su eficacia.
1 K 24
capitan__nemo #11 capitan__nemo
En las noticia a3 no ponen a ningun cientifico. Ponen la opinion de la gente. Una que le funcionó (no se sabe si homeopatia o remedios naturales o que), otro que si la acupuntura, que si remedio milenario y que algo tiene que hacer, otro que da la razon al ministerio.
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Robus #7 Robus
"Que no funciona dice!" - comentó un conocido vendehúmos mientras se metía un fajo de billetes en el bolsillo.
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#9 DenisseJoel
En cambio la religión católica funciona perfectamente, por eso la financiamos con nuestros impuestos.
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vicvic #16 vicvic
#9 La religion no tiene nada que ver con esto, y estamos en lo de siempre, financiamos muchísimas cosas que no queremos, como pudiéramos escoger..
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#17 DenisseJoel *
#16 > La religion no tiene nada que ver con esto

Claro que no, la religión católica no hace ningún reclamo no verificado.
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vviccio #18 vviccio
A los antivacunas y terraplanistas esto les da igual incluso refuerza sus conspiranoias.
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#2 Hynkel
La homeopatía se entiende mejor en su contexto histórico. En el siglo XVIII no se sabía nada de los gérmenes como transmisores de enfermedades.

Y tampoco existía el saneamiento del agua. Con lo que tomar algo que era básicamente agua preparada... lo único que hacía era no perjudicar como el agua sin sanear.

En su momento se pudo tomar como una teoría precursora. Desde Pasteur se tenía que haber considerado fallida y pseudociencia.
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Suigetsu #14 Suigetsu
#2 Y que en esa época aun se seguían haciendo sangrías para curar los humores... a veces era peor el remedio que la enfermerdad. Así que una "medicina" que no hacía nada curaba más que la medicina que usaban los matasanos.
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#19 Hynkel
#14 También hay que entender que el cerebro humano no está hecho para "desaprender". Está hecho para aprender y retener, por pura supervivencia. Pero es muy difícil descartar algo, incluso cuando la evidencia lo tumba. Max Planck decía que "la ciencia avanza funeral a funeral", las ideas equivocadas no mueren porque se las refuta, sino porque quien las defiende a capa y espada no vive para siempre. Al final llega una generación nueva sin los prejuicios del pasado.

Pero todo esto no quita que piense que la homeopatía ha ido demasiado lejos y se la tenía que haber descartado mucho antes.
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#6 Saville
:shit:

Pd: Espero con ansia que me saquen de dudas el respectivo ministerio para el tema de los chemtrails y el terraplanismo. What a time to be alive.
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menéame