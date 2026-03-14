edición general
2 meneos
9 clics

El Ministerio del Interior de Catar informa que las autoridades están evacuando temporalmente algunas zonas [EN ]

"En interés de la seguridad pública", sin añadir más detalles.

| etiquetas: catar , evacuación , guerra
2 0 0 K 31 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 31 actualidad
Dragstat #2 Dragstat
En lugar de decir temporalmente, deberían de decir indefinidamente, porque realmente ni saben, ni depende de ellos hasta cuando les van a estar bombardeando.
0 K 20
pitercio #1 pitercio *
Va a estar Marbella este año, que no va a quedar jaima sin alquilar.
0 K 19

menéame