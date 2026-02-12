edición general
El Ministerio de Igualdad aclara que no puede bloquear el acceso de webs de gestación subrogada

El Instituto de las Mujeres puede iniciar acciones judiciales para cesar la publicidad ilícita de estas empresas pero no cerrar sitios web

4 comentarios
Pacman
Pero si puede Tebas. Que le pasen la tarea
javibaz
Eso sí, la liga puede bloquear lo que le sale de las narices. :calzador:
Herrerii
Los jueces de este país dan asco. Se puede bloquear una web que no incumple la ley pero no se puede bloquear la web que si la incumple.
