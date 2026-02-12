·
más visitadas
8097
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
9407
clics
Esto debería estar prohibido
4385
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
5764
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5610
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
más votadas
643
Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”
467
La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Córdoba registra cero denuncias en cuatro meses abierta
634
El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud
308
Compromís alquila un piso turístico "supuestamente clausurado" y el Ayuntamiento defiende que es legal
491
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
comentarios de esta noticia
El Ministerio de Igualdad aclara que no puede bloquear el acceso de webs de gestación subrogada
El Instituto de las Mujeres puede iniciar acciones judiciales para cesar la publicidad ilícita de estas empresas pero no cerrar sitios web
|
etiquetas
:
ministerio igualdad
,
gestación subrogada
,
webs
,
bloqueo
3
1
1
K
34
actualidad
4 comentarios
actualidad
#2
Pacman
Pero si puede Tebas. Que le pasen la tarea
7
K
106
#3
javibaz
Eso sí, la liga puede bloquear lo que le sale de las narices.
2
K
44
#1
DayOfTheTentacle
Relacionada
www.meneame.net/story/fiscalia-pide-igualdad-bloqueo-webs-extranjeras-
0
K
11
#4
Herrerii
Los jueces de este país dan asco. Se puede bloquear una web que no incumple la ley pero no se puede bloquear la web que si la incumple.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
