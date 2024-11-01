edición general
10 meneos
281 clics

El militar condecorado por su valentía que mantuvo en secreto su pasado como "Bambi"

Donnie Dunagan fue un soldado estadounidense que luchó en la guerra de Vietnam, fue herido varias veces, condecorado por su valentía y ascendido a mayor. También fue instructor militar en la Armada y tuvo varios soldados bajo su tutela o mando. Y durante todos sus años en la Marina, Donnie mantuvo un secreto, uno que calló hasta bien entrada su jubilación. Nunca le reveló a nadie la historia de la vida que abandonó cuando se convirtió en infante de marina, pues temía que se prestaría a burlas. "Algo dentro de mí me decía que no lo contara" ....

| etiquetas: bambi , donnie dunagan , militar , walt disney
8 2 2 K 97 cultura
3 comentarios
8 2 2 K 97 cultura
#3 Luiskelele
A ver, tampoco hay que cogérsela con papel de fumar, la historia es brutal xD
2 K 32
tul #1 tul
que buenos y que lindos son los asesinos anglos, no como los morenos del resto del mundo que son todo odio y maldad :troll:
0 K 15
mono #2 mono
¿pero Bambi no era Rodriguez Zapatero?
0 K 14

menéame