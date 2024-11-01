El militar condecorado por su valentía que mantuvo en secreto su pasado como "Bambi"

Donnie Dunagan fue un soldado estadounidense que luchó en la guerra de Vietnam, fue herido varias veces, condecorado por su valentía y ascendido a mayor. También fue instructor militar en la Armada y tuvo varios soldados bajo su tutela o mando. Y durante todos sus años en la Marina, Donnie mantuvo un secreto, uno que calló hasta bien entrada su jubilación. Nunca le reveló a nadie la historia de la vida que abandonó cuando se convirtió en infante de marina, pues temía que se prestaría a burlas. "Algo dentro de mí me decía que no lo contara" ....
