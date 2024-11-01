edición general
Una milicia kurdo-iraní anuncia la captura de un cuartel de la Guardia Revolucionaria en Kermanshah (oeste)

El portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria, ha anunciado por su parte que dos miembros identificados como "Mohamad Shidai y Mohsen Jamali han muerto como mártires hace unos minutos en un combate contra elementos separatistas", aunque no ha precisado la identidad del grupo. El PAK es una de las fuerzas kurdo-iraníes cuyo desarme fue anunciado por el Gobierno del Kurdistán iraquí en septiembre de 2023, en cumplimiento de un acuerdo con Teherán para garantizar la seguridad en la frontera y bajo amenaza de...

manzitor #2 manzitor
Yo la verdad es que ya no sé si prefiero solo mierda, o mierda revuelta.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... acciones militares iraníes adicionales a las ya ejecutadas contra grupos kurdos. Pese a ello, la formación rechazó entonces su desarme y reubicación y ha pasado los últimos meses dirigiendo mensajes y operaciones militares contra el régimen iraní, hasta culminar en el ataque de este martes.
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Eso de "mártires" que meten en todas partes...
HartzBaltz #5 HartzBaltz
Aupa el pueblo Kurdo libre!! Que les den a los ayatolas y a los Yankees que al final les causan el mismo sufrimiento a las mujeres de Iran.
Albaricoquero #4 Albaricoquero
BOIKOT A UNIDAS PODEMOS POR SU SILENCIO ANTE EL GENOCIDIO FASCISTA AL PUEBLO PERSA.

BOIKOT A UNIDAS PODEMOS POR LA COLABORACIÓN FINANCIERA DEL RÉGIMEN IRANI EN EL PROGRAMA DE PABLO IGLESIAS E IRENE MONTERO.
