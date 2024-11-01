Miles de personas protestan en Santiago contra la macroplanta de Altri y “en defensa del futuro” de Galicia

La instalación de la celulosa está pendiente de la autorización definitiva de la Xunta. Miles de personas han partido este mediodía de la Alameda de Santiago de Compostela en una manifestación contra la instalación en Palas de Rei (Lugo) de una macroplanta celulosa de Altri, pendiente de la autorización definitiva de la Xunta, y “en defensa del futuro” de Galicia. Esta protesta tiene lugar un año después de que otra masiva movilización desbordase la Praza do Obradoiro.