edición general
24 meneos
25 clics
Miles de personas protestan en Santiago contra la macroplanta de Altri y “en defensa del futuro” de Galicia

Miles de personas protestan en Santiago contra la macroplanta de Altri y “en defensa del futuro” de Galicia

La instalación de la celulosa está pendiente de la autorización definitiva de la Xunta. Miles de personas han partido este mediodía de la Alameda de Santiago de Compostela en una manifestación contra la instalación en Palas de Rei (Lugo) de una macroplanta celulosa de Altri, pendiente de la autorización definitiva de la Xunta, y “en defensa del futuro” de Galicia. Esta protesta tiene lugar un año después de que otra masiva movilización desbordase la Praza do Obradoiro.

| etiquetas: macroplanta , altri , miles , personas , protestan , santiago
20 4 0 K 189 actualidad
7 comentarios
20 4 0 K 189 actualidad
Anfiarao #2 Anfiarao *
El futuro de Galicia, y de cualquier otra región, pasa por sacudirse al pp de cualquier institución pública

La mediocridad y corrupción no son buenas compañeras de viaje si se quiere tener un futuro
8 K 89
#3 omega7767
#2 En Galicia es imposible deshacerse del PP. Manipulación de la TVG, periódicos subvencionados, región muy tradicionalmente ppra. Da iguala a que mentecato pongas al frente del PP, va a ganar.
1 K 31
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Convocados por las plataformas Ulloa Viva (PUV) y En Defensa da Ría de Arousa (PDRA), entre otras, marchan hacia la Praza do Obradoiro para repetir el masivo “no” a este proyecto industrial que ya realizaron hace un año “con la misma convicción y la misma fuerza para defender el futuro de nuestras hijas e hijos”.
1 K 27
tul #6 tul
Votar al partido podrido mata!
0 K 15
#5 BurraPeideira_
La democracia que les gusta es en la que se pueden hacer cosas en contra de la voluntad de la mayoría.
0 K 10
Febrero2034 #4 Febrero2034
Sin trabajo,¿que futuro va a haber?
0 K 6
tul #7 tul
#4 emprende pedazo de vago, que lo queréis todo hecho y a la boquita!
0 K 15

menéame