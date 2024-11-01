Miles de personas se manifiestan en EEUU contra el autoritarismo de Trump tras el asesinato del ICE

La lucha contra la migración se ha convertido en una de las políticas que mejor ejemplifican la deriva autoritaria de Donald Trump y eso es lo que señalan las diversas movilizaciones que se han sucedido en Washington DC, Houston, Atlanta, Miami y Los Ángeles contra la represión de los agentes anti migración en una semana de protesta que se inició el lunes, día de Martin Luther King, y culmina el viernes con una convocatoria de huelga en Minneapolis, ciudad donde fue asesinada Renée Nicole Good.