Miles de personas claman en Santiago contra «el desmantelamiento y la privatización» de la sanidad pública gallega

Miles de personas recorrieron esta mañana, a pesar de la lluvia, las calles del centro de Santiago «contra el desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública gallega», en una marcha convocada por la plataforma cívica SOS Sanidade Pública. Antes del arranque de la protesta, el portavoz de la plataforma, Manuel Martín, denunciaba que «para ser atendido por los médicos de familia hay que esperar más de una semana de media e, incluso, hay muchas localidades y centros donde la espera puede llegar a ser de 15 días o un mes».