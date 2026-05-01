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Miles de personas acuden a una rave sobre un terreno militar francés “muy peligroso”
La prefectura del departamento ha alertado de la presencia de posible munición sin estallar en la zona donde se espera a unos 30.000 participantes
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#1
tropezon
*
Lo de poner Sirat en las etiquetas... es destripar la peli
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#2
MoñecoTeDrapo
*
#1
para destripar Sirāt se necesita más que una etiqueta.
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#3
MiguelDeUnamano
La prefectura del departamento ha alertado de la presencia de posible munición sin estallar en la zona
Está rave puede ser un bombazo.
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#4
tropezon
#3
@Moderdonia
te llaman
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Está rave puede ser un bombazo.