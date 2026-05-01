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Miles de personas acuden a una rave sobre un terreno militar francés “muy peligroso”

La prefectura del departamento ha alertado de la presencia de posible munición sin estallar en la zona donde se espera a unos 30.000 participantes

| etiquetas: rave , sirat , terreno militar
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4 comentarios
3 1 0 K 46 cultura
#1 tropezon *
Lo de poner Sirat en las etiquetas... es destripar la peli
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
#1 para destripar Sirāt se necesita más que una etiqueta.
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
La prefectura del departamento ha alertado de la presencia de posible munición sin estallar en la zona

Está rave puede ser un bombazo. :-S
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#4 tropezon
#3 @Moderdonia te llaman
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