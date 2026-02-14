Miles de médicos y facultativos reclaman en Madrid un estatuto propio como previa a la semana de huelga nacional

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) ha reunido este sábado en Madrid a cerca de 8.000 médicos y facultativos para seguir mostrando el rechazo unánime de la profesión al borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y la reivindicación de una norma especí