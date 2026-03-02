·
Miles de congresistas del Mobile pierden sus vuelos a Barcelona por los ataques a Irán
La compleja situación en Oriente Medio está retrasando y cancelando la llegada a Barcelona de miles de congresistas del Mobile World Congress (MWC).
etiquetas
mwc
barcelona
asia
5
1
2
K
48
actualidad
6 comentarios
#1
ipanies
Problemones del primer mundo!!!!
7
K
99
#6
cenutrios_unidos
#1
Pobre gente hay que ser solidario. Entre las niñas masacradas y estos pobres el mundo se va a la mierda.
0
K
12
#3
Robus
Que se maten algunos miles en oriente próximo es una cosa, pero que unos ejecutivos se pierdan el mobile... eso ya es preocupante!
2
K
41
#4
pirat
Se van a resentir los puticlubs.
1
K
28
#5
Supercinexin
#4
Y gran noticia para las putas que trabajan en los hoteles de los aeropuertos.
0
K
19
#2
pitercio
Tendrán que hacer jet-stop.
0
K
17
