'Milenial', 'simpa', 'farlopa', 'turismofobia', 'microteatro', 'loguearse' y 'okey' entran en el diccionario de la RAE

Hacer un simpa, es decir, el "abandono de un bar, un restaurante, etc., sin pagar lo que se ha consumido", es una expresión que lleva muchos años en el lenguaje coloquial, pero ha sido hoy el día de su estreno oficial en el Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española. Esta es una de las nuevas palabras, acepciones y modificaciones incluidas en la actualización número 23.8.1 del diccionario.