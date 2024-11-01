Milei y el rearme de Argentina: por qué no vuelan los cazas F-16 que compró su gobierno y cuándo recibirá más aviones

Desde su arribo en diciembre la flotilla de 6 aviones de combate se mantiene en tierra, en los hangares del Área de Material de Río Cuarto, y hasta el momento no hay previstas nuevas operaciones para este semestre inicial de 2026.
| etiquetas: f16 , f-16 , argentina , rearme , milei , fuerzas armadas , aviones
Por otro lado, cuando incorporas sistemas nuevos a un país, como es el caso de los F-16 lo normal es que mandes gente a EEUU a formarse como pilotos, técnicos, etc (eso se hizo en España cuando los F/A-18 ... y de hecho, a España los trajeron pilotos españoles formados allí, no pilotos de USA) y de eso, el artículo no pone nada.
Debe ser que han pagado mas coima que otros porque a nivel estratégico lo veo regulinchis.
agendamalvinas.com.ar/noticia/la-inesperada-presencia-de-chilenos-en-l