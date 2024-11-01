edición general
Milei hunde la industria: Argentina queda como la segunda peor del mundo

Este descenso es el segundo más pronunciado del ranking global, únicamente detrás de Hungría, que sufrió un retroceso del 8,2%. La lista de países con desempeño negativo continúa con Bulgaria (-6,7%), Alemania (-6,3%), Canadá (-5,2%), Italia (-4,8%) y Países Bajos (-3%). El informe de Audemus no se limita a describir los síntomas, sino que ahonda en las causas, diferenciando claramente la situación argentina de la de otros países.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ni tan mal, todavía hay margen para caer un puesto.
JackNorte #2 JackNorte
#1 y despues de batir records por abajo xD Sin limite xD
hakcer_dislexico #4 hakcer_dislexico *
#1 Ese es el espiritu Argentino !!!

"SOMOS MEJORES QUE HUNGRIA Y CAMPEONES DEL MUNDO DE FUTBOL, QUIEN QUIERE MAS !! LA RECONCHA DE TU MADRE".

Y los argentinos contentos. Eso si, luego hay que aguantarlos aqui, en el infierno socialcomunista, destino de todos los votantes del anormal de Milei.

Libertad carajo!!!! ... para huir de Argentina.
devilinside #7 devilinside
#4 También fueron subcampeones de la Guerra de las Malvinas
josde #6 josde
No estáis informados,ahora vendrá #findenton y nos explicara que no es verdad, todo es un bulo sobre el bien hacer de Milei
strike5000 #5 strike5000
Argentina cayó un 7.9 %, Alemania cayó un 6.3 %, y sin embargo nadie habla de esta última...
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Si es que no se puede sacar de donde no hay
mastodonte #3 mastodonte
La actividad industrial de Argentina creció un 1,6 % en 2025

Buenos Aires, 6 feb EFE).- La actividad industrial de Argentina acumuló en 2025 un crecimiento del 1,6 %, revirtiendo así el desplome del 9,4 % registrado en 2024, aunque con la caída de 0,1 % intermensual registrada en diciembre último encadenó cuatro meses consecutivos de contracción.
