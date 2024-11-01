Milei hunde la industria: Argentina queda como la segunda peor del mundo

Este descenso es el segundo más pronunciado del ranking global, únicamente detrás de Hungría, que sufrió un retroceso del 8,2%. La lista de países con desempeño negativo continúa con Bulgaria (-6,7%), Alemania (-6,3%), Canadá (-5,2%), Italia (-4,8%) y Países Bajos (-3%). El informe de Audemus no se limita a describir los síntomas, sino que ahonda en las causas, diferenciando claramente la situación argentina de la de otros países.