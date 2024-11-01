Milei hunde la industria: Argentina queda como la segunda peor del mundo

Este descenso es el segundo más pronunciado del ranking global, únicamente detrás de Hungría, que sufrió un retroceso del 8,2%. La lista de países con desempeño negativo continúa con Bulgaria (-6,7%), Alemania (-6,3%), Canadá (-5,2%), Italia (-4,8%) y Países Bajos (-3%). El informe de Audemus no se limita a describir los síntomas, sino que ahonda en las causas, diferenciando claramente la situación argentina de la de otros países.
| etiquetas: mieli , industria , argentina , crisis
"SOMOS MEJORES QUE HUNGRIA Y CAMPEONES DEL MUNDO DE FUTBOL, QUIEN QUIERE MAS !! LA RECONCHA DE TU MADRE".
Y los argentinos contentos. Eso si, luego hay que aguantarlos aqui, en el infierno socialcomunista, destino de todos los votantes del anormal de Milei.
Libertad carajo!!!! ... para huir de Argentina.
Buenos Aires, 6 feb EFE).- La actividad industrial de Argentina acumuló en 2025 un crecimiento del 1,6 %, revirtiendo así el desplome del 9,4 % registrado en 2024, aunque con la caída de 0,1 % intermensual registrada en diciembre último encadenó cuatro meses consecutivos de contracción.