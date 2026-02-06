edición general
Milei crea una oficina especial para “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”

Milei crea una oficina especial para “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”

El Gobierno de Javier Milei creó y puso en actividad este jueves una Oficina de Respuesta Oficial. Su función será “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios” y "para que la verdad vuelva a ser información”. La organización Human Rights Watch ha advertido sobre el uso de Milei de “una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas”.

#1 Leon_Bocanegra
El gobierno decidiendo que es verdad o que es mentira. A Findenton le va a dar un parraque.
3 K 37
GuerraEsPaz #10 GuerraEsPaz
#1 que va, al contrario. si lo van a tener en nomina.
0 K 11
#3 concentrado
Imagino que estas medidas recibirán fuerte oposición de Abascal, Musk o Ayuso, que saltaron a la yugular ante medidas similares anunciadas por el gobierno español.
0 K 20
#8 Marisadoro
Relacionada?
Milei cerró Telam.. que fue una agencia de noticias estatal argentina fundada el 14 de abril de 1945 y disuelta el 1 de julio de 2024...

es.wikipedia.org/wiki/Télam
0 K 20
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Se llamará Argenstapo.
1 K 16
Herrerii #12 Herrerii
Como las redes sociales ya las tiene controladas gracias a su amigo el dictador Trump ahora toca controlar los medios tradicionales que no pasan por el aro.
1 K 16
#5 laruladelnorte
Su función será, según detalló el presidente en sus redes sociales, “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”. La iniciativa se produce en un contexto de tensa relación entre el Gobierno ultra y el periodismo. Esta semana, la organización Human Rights Watch (HRW) ha advertido sobre el uso por parte de Milei y sus funcionarios de “una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas”.

Solo ejercerá la prensa libre que diga su"verdad" :-P
0 K 10
Kantinero #6 Kantinero
Findeton tese invoca…..
por fin va a ser lo que diga Milei Toda la verdad y la única verdad
0 K 10
#7 Banshee2x
¿Esto no es parecido a lo que hizo Manuela Carmena?
0 K 10
#9 cKr1 *
Por arte de magia ahora será una idea maravillosa, no como cuando la planteó el malvado dictador del Perro.
0 K 7
Bryson #4 Bryson
@findenton ¿Esto de crear un organismo público para controlar al sector privado es bueno?
0 K 6
GuerraEsPaz #11 GuerraEsPaz
#4 para el si que ahora va a cobrar los cacahuetes en nomina, jajajaja
0 K 11

