Milei crea una oficina especial para “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”

El Gobierno de Javier Milei creó y puso en actividad este jueves una Oficina de Respuesta Oficial. Su función será “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios” y "para que la verdad vuelva a ser información”. La organización Human Rights Watch ha advertido sobre el uso de Milei de “una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas”.
Milei cerró Telam.. que fue una agencia de noticias estatal argentina fundada el 14 de abril de 1945 y disuelta el 1 de julio de 2024...
Solo ejercerá la prensa libre que diga su"verdad"
por fin va a ser lo que diga Milei Toda la verdad y la única verdad