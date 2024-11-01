·
Milei aumenta los millones que ha sacado de la pobreza en cada declaración
Corte de un programa de radio argentino emitido por la red, donde comparan los discursos de Milei y la cantidad de gente que asegura que sus políticas han sacado de la pobreza en Argentina.
|
etiquetas
:
milei
,
pobreza
#1
JackNorte
*
No solo hace esos milagros sino que los hace mientras se pierden trabajos y cierran empresas , le falta multiplicar panes y peces.
Las libras ya las multiplica
5
K
80
#3
Hynkel
#1
Nada es imposible cuando se miente.
Yo ayer hice cinco apps usando Claude de Anthropic.
aparte, es lo que pasa cuando te inventas el discurso. Que las versiones te las inventas sobre la marcha, y rara vez cuadran. La verdad se sostiene por sí misma.
0
K
7
#4
Ludovicio
Los sueldos son mas bajos, los precios MUCHO mas altos, hay menos gente trabajando pero, eh, se reduce la pobreza
Nada como cambiar la forma de medir la pobreza y conocer a tus fans.
2
K
39
#7
T3rr0rz0n3
#4
Que te lo ha dicho, Garzón?
Deberías mirar tu los datos, contrastarlos para no hablar sin tener ni puta idea
0
K
7
#8
Ludovicio
#7
Por eso lo digo, joder, porqué he contrastado los datos.
Han salido en este sitio docenas de enlaces para demostrar cada parte de lo que he dicho.
0
K
12
#11
rogerius
*
#4
En algún momento Milei se atreverá a decir «Si no vives en la calle, no eres pobre». Y en la siguiente iteración de su desvergüenza dirá que «Si no vives, no eres pobre».
1
K
32
#2
skaworld
Son cosas que te dan que penar, saber que hubo 100.000 millones de victimas del comunismo, o sea el 30% de Argentina
1
K
25
#10
pirat
Se le ve un tío educado y riguroso...
0
K
9
#5
Chuache_cientifico
Gente de poca fe... los sacará de la pobreza cuando los mande a la tumba! Si es que no le dejáis hacer al hombre.
0
K
7
#6
T3rr0rz0n3
*
Pero eso es costumbre de los que no saben que ese número va aumentando haciendo las cosas bien
0
K
7
#9
OTANASIA
Milei: ¡Aquí nadie se acuesta sin cenar!,
-un niño: ¡Yo no he cenado!,
-Milei: ¡Pues no te acuestes, boludo!
Otro cerdo, corrupto y marioneta de las élites de esta ola reaccionaria de porquería.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
