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Milei, acorralado por la criptoestafa $Libra

Milei, acorralado por la criptoestafa $Libra

La investigación apunta a que el presidente argentino cobró cinco millones de dólares por fomentar la moneda fraudulenta. Unas 86.000 personas fueron engañadas en todo el mundo.

| etiquetas: javier milei , argentina , estafa
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4 comentarios
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#2 Nasser
Un chorizo facha salva patrias, nada nuevo bajo el sol
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#1 Barriales *
@Findenton nos lo traduce.
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#3 Poligrafo
Este acaba huyendo en helicoptero como de la Rua...
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#4 mariopg *
pues yo soy de la idea de que a estos hijos de puta quienes tienen que tumbarlos son sus propios votantes, y si siguen votándoles, a quien habría que tumbar es a los votantes
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menéame