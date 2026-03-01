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Milei, acorralado por la criptoestafa $Libra
La investigación apunta a que el presidente argentino cobró cinco millones de dólares por fomentar la moneda fraudulenta. Unas 86.000 personas fueron engañadas en todo el mundo.
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#2
Nasser
Un chorizo facha salva patrias, nada nuevo bajo el sol
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#1
Barriales
*
@Findenton
nos lo traduce.
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#3
Poligrafo
Este acaba huyendo en helicoptero como de la Rua...
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#4
mariopg
*
pues yo soy de la idea de que a estos hijos de puta quienes tienen que tumbarlos son sus propios votantes, y si siguen votándoles, a quien habría que tumbar es a los votantes
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