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Mikkey Dee, último superviviente de Motörhead, se despide de Phil Campbell tras su muerte: “Saluda a Lemmy, Würzel, Filthy y Eddie”

Mikkey Dee, último superviviente de Motörhead, se despide de Phil Campbell tras su muerte: “Saluda a Lemmy, Würzel, Filthy y Eddie”

Mikkey Dee, batería de Scorpions y último miembro de Motörhead, lamenta la muerte de su amigo y compañero Phil Campbell, fallecido recientemente.

| etiquetas: motörhead , lemmy , mikkey dee , bateria
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4 comentarios
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Todos murieron entre los 60 y los 70 años.
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones *
#3 Pero seguro que disfrutaron a tope el rato que han vivido...
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Deviance #2 Deviance
Coño!!! Esta si que no se veía venir.
D.E.P.
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EldelaPepi #1 EldelaPepi
No va a saludar una mierda. Están muertos. Son ceniza.
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