5860
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
4390
clics
Hemisferio occidental, 1941
3384
clics
Una interesante conversación entre un nativo americano y un uigur chino [Eng]
3924
clics
Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”
2913
clics
Presidente y Ana Aznar. Complejo de La Moncloa”: los archivos de Epstein
más votadas
390
El fin del «refugio» privado: las aseguradoras de salud ejecutan subidas de hasta el 20% y rechazan renovaciones por «siniestralidad»
375
Más de 200 muertos, entre ellos mujeres y niños, por derrumbe de mina de coltán en el este del Congo
319
Elon Musk a Epstein: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"
476
España ficha a 20 científicos 'top' en sus ámbitos en EEUU que huyen del 'huracán Trump'
367
Guardiola vuelve a alzar la voz por Gaza: “los hemos dejado abandonados”
Mikel Erentxun: "No supe compaginar mi faceta de marido, padre y músico"
Mikel Erentxun estrena documental, Hombre bala, en cines a partir de este viernes 30 de enero
"Yo fui padre muy joven, y creo que por eso nos separamos. Me casé y fui padre joven. No supe compaginar mi faceta de marido, padre y carrera musical. Eso dio al traste. Duramos 9 años. Ahora llevo 25. Lo he sabido gestionar. ¿Lo ves? Yo no quiero crecer, pero la edad, luego, tiene muchas cosas."
