edición general
2 meneos
27 clics
Mikel Erentxun: "No supe compaginar mi faceta de marido, padre y músico"

Mikel Erentxun: "No supe compaginar mi faceta de marido, padre y músico"

Mikel Erentxun estrena documental, Hombre bala, en cines a partir de este viernes 30 de enero

| etiquetas: musica , cine , cultura
2 0 2 K 15 cultura
1 comentarios
2 0 2 K 15 cultura
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Yo fui padre muy joven, y creo que por eso nos separamos. Me casé y fui padre joven. No supe compaginar mi faceta de marido, padre y carrera musical. Eso dio al traste. Duramos 9 años. Ahora llevo 25. Lo he sabido gestionar. ¿Lo ves? Yo no quiero crecer, pero la edad, luego, tiene muchas cosas."
0 K 10

menéame