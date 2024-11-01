edición general
Miguelito, el elefante prehistórico de Arganda del Rey que desvela cómo vivían los primeros humanos en Madrid -

El elefante prehistórico Miguelito, hallado en Arganda, es una joya paleontológica del Pleistoceno medio. Sus restos, junto a herramientas líticas, revelan interacciones humanas de hace más de 400.000 años

Andreham #1 Andreham
Arganda del Rey está a 40 kilómetros de Madrid, a patita según Google son 7 horas; y seguramente eso teniendo en cuenta que hay formas relativamente fáciles, seguras y directas de llegar.

Ahora imagínate hace 400k años, con todo bosque, lleno de bichos que te quieren matar y comer. Y moviéndote sólo con la luz del sol y la luna. Ni de coña te haces el trayecto en 7 horas.

Por lo tanto, "los primeros humanos en Madrid"... está un poco pillado por pinzas.
Froku #2 Froku
#1 A ver, imagino que cuando hablan de Madrid hablan de Madrid provincia (o comunidad, según prefiera) no Madrid ciudad. Arganda del Rey está en la provincia de Madrid.
Casiopeo #3 Casiopeo
#1 Está a 27 kilómetros.
