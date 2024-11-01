Miguelito, el elefante prehistórico de Arganda del Rey que desvela cómo vivían los primeros humanos en Madrid

El elefante prehistórico Miguelito, hallado en Arganda, es una joya paleontológica del Pleistoceno medio. Sus restos, junto a herramientas líticas, revelan interacciones humanas de hace más de 400.000 años
| etiquetas: miguelito , elefante , prehistórico , arganda de rey , madrid
Ahora imagínate hace 400k años, con todo bosque, lleno de bichos que te quieren matar y comer. Y moviéndote sólo con la luz del sol y la luna. Ni de coña te haces el trayecto en 7 horas.
Por lo tanto, "los primeros humanos en Madrid"... está un poco pillado por pinzas.