Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez
El jefe de gabinete de Ayuso elevó por escrito la responsabilidad al Gobierno y le acusó de mentir y hacer negocio con material sanitario durante la pandemia.
mar
carta
víctimas
residencias
pedro
sánchez
culpable
actualidad
3 comentarios
#1
josde
Dupe, puesta a la 9 horas:
www.meneame.net/story/miguel-angel-rodriguez-trato-persuadir-carta-vic
1
K
38
#2
MiguelDeUnamano
#0
Es duplicada, la mandaron esta mañana.
1
K
36
#3
RacsoLeinad
Mira como Cotino del PP yendo puerta a puerta ofreciendo puestos de trabajo a familiares de gente que murió en el accidente de metro de Valencia. El PP todo lo que toca es muerte.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
