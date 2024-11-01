edición general
Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez

El jefe de gabinete de Ayuso elevó por escrito la responsabilidad al Gobierno y le acusó de mentir y hacer negocio con material sanitario durante la pandemia.

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#0 Es duplicada, la mandaron esta mañana.
#3 RacsoLeinad
Mira como Cotino del PP yendo puerta a puerta ofreciendo puestos de trabajo a familiares de gente que murió en el accidente de metro de Valencia. El PP todo lo que toca es muerte.
