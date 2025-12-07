edición general
8 meneos
42 clics
La "mierdificación" de Internet: por qué las plataformas son cada vez peores

La "mierdificación" de Internet: por qué las plataformas son cada vez peores

Feeds plagados de comentarios polémicos de personajes a los que no sigues, promociones de ventas que no te interesan, resultados inútiles, publicidad por todos lados y chatbots de IA que nadie ha pedido. Habitar espacios digitales ha pasado de ser una experiencia fluida a una pesadilla para cada vez más usuarios. La decadencia de Google, Amazon, Facebook o TikTok tiene un nombre: enshittification (mierdificación, en español). Esa mierdificación, advierte, se está propagando más allá del sector tecnológico. "Existe una frustración general ...

| etiquetas: mierdificación , internet , plataformas , enshittification
7 1 0 K 70 tecnología
5 comentarios
7 1 0 K 70 tecnología
#3 pirat *
En vez de repararme una tableta que se oía mal, me la han cambiado por una nueva y es desesperante el tiempo que tienes que invertir en configurarla para poder navegar con cierta naturalidad y que no te acose la disuasora publicidad emergente por todos lados, haciéndolo insufrible.
Tiene su parte buena y te invita a salir a la calle en vez de niñorratear, además de descartar de por vida el consumir a cualquier empresa que se pase con su publicidad.
Mención aparte salir de la trampa del puto…   » ver todo el comentario
2 K 23
orangutan #5 orangutan
#3 Con sólo poner como DNS privado los de adguard en la tablet ya solucionas bastante.
0 K 10
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Internet ya da casi el mismo asco que la televisión. Postureo, publicidad exagerada, mala educación... Echo de menos los tiempos de los blogs, en los que se debatía con educación sobre un tema y todos aprendíamos
2 K 21
pepel #4 pepel
¿Habéis preguntado en mnm?
0 K 20
Olepoint #1 Olepoint
¿ Porque solo se busca el consumo rápido o un beneficio inmediato ?
0 K 7

menéame