Mientras 170 millones de estadounidenses se preparan para una gran tormenta, Trump impulsa el escepticismo sobre el calentamiento global

El presidente Donald Trump se burló del calentamiento global este viernes por la mañana, mientras Estados Unidos se prepara para enfrentar una “gran tormenta invernal” de gran alcance que afectará a más de 170 millones de estadounidenses. Escribió en su red social: “¿Podrían los insurrectos ambientales explicar qué pasó con el calentamiento global?”. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la tormenta traerá fuertes nevadas generalizadas o lluvias heladas, con el potencial de “impactos catastróficos”.

PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Hasta Trump tiene que darse cuenta de lo gilipollas que es de vez en cuando, lo peor es que parece no importarle.
