Microsoft libera BitNet, un modelo de IA de 1.58bits que funciona en una CPU sin necesidad de GPU

BitNet almacena la información de los pesos en 3 valores (1.58bits) . -1, 0 y 1 en lugar de valores flotantes como hacen los sistemas de Inteligencia artificial al uso. Nada de matrices complejas. Simplemente operaciones con números enteros que es lo que precisamente hace rápido una CPU. Esto permite un modelo de 100Billones de parámetros correr en una CPU normal con velocidades de hasta 7 tokens por segundo y un consumo de hasta un 85% menos.

frankiegth #3 frankiegth
Esta gente no "libera" nada sin haberlo "atado" previamente.
#1 freaker
Demo disponible en
demo-bitnet-h0h8hcfqeqhrf5gf.canadacentral-01.azurewebsites.net/ (posiblemente caida por las visitas)
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
#1 No pinta demasiado bien  media
Black_Diamond #4 Black_Diamond
#2 Es lo que pasa por tener 100 millones de parámetros, pero cuando los parámetros son trits. Que se pone a contar y no pasa del 2.
