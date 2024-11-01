Microsoft libera BitNet, un modelo de IA de 1.58bits que funciona en una CPU sin necesidad de GPU

BitNet almacena la información de los pesos en 3 valores (1.58bits) . -1, 0 y 1 en lugar de valores flotantes como hacen los sistemas de Inteligencia artificial al uso. Nada de matrices complejas. Simplemente operaciones con números enteros que es lo que precisamente hace rápido una CPU. Esto permite un modelo de 100Billones de parámetros correr en una CPU normal con velocidades de hasta 7 tokens por segundo y un consumo de hasta un 85% menos.
| etiquetas: inteligencia artificial , ia , microsoft
demo-bitnet-h0h8hcfqeqhrf5gf.canadacentral-01.azurewebsites.net/ (posiblemente caida por las visitas)