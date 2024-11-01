Microsoft ha eliminado los widgets seis veces. He aquí por qué siguen regresando  

edición general
Microsoft ha estado intentando resolver el mismo problema de interfaz desde 1997: cómo mostrar información en vivo sin tener que iniciar una aplicación. Han usado seis implementaciones diferentes a lo largo de casi 30 años. Cada una murió por un defecto fundamental diferente: rendimiento, seguridad, espacio de pantalla, privacidad, compromiso. Y cada muerte desencadenó el mismo reflejo: la contención. El patrón es el siguiente. Microsoft lanza widgets. Los usuarios/atacantes encuentran cómo romperlos. Microsoft entra en pánico y los elimina.

Pacman #1 Pacman
Y luego tienes algo que funciona, como los powertoys y no te ofrecen facilidades para instalarlos (desde Microsoft)
2
eltxoa #2 eltxoa
Podría ser peor. Podrían haber quitado los iconos del escritorio como en gnome :troll:
1
MacMagic #3 MacMagic
Nunca he usado widgets en Windows y cada vez lo cargan más con chorradas que nadie quiere o necesita.
0
reivaj01 #4 reivaj01
#3 Nadie necesita Windows. Son necesidades inventadas.
0

