Microsoft Copilot, caído en Europa

Microsoft ha confirmado la caída de los servicios de Copilot en Europa, debido, en principio, a un pico inusual de tráfico.

alfema #2 alfema
No se pierde nada.
arturios #11 arturios
#2 Pero... ¿alguien se había dado cuenta?
Ah_no_nimo #1 Ah_no_nimo
Ahora mismo ante cualquier pregunta que le hagas  media
ChatGPT #5 ChatGPT
Yo sigo usando Clippy así que me da igual
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
Qué maravilla es esto de los servicios Cloud, que nunca se caen.
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
Ni me había enterado.
Herumel #7 Herumel
Si no es por esto, ni me entero.
joffer #8 joffer
prinf("Hola mundo");
#3 migrad *
Ostia, pues hace un rato un compañero ha intentado usar el Copilot para que le documentase una clase de 15000 líneas... xD xD xD xD

La IA se ha pegado un tiro.
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Llegará el día que se parará la IA i se parará el mundo, de momento no es hoy el día
ronko #10 ronko
Con un poco de suerte los que tengan Windows 11, por un rato les irá mejor. :troll:
#6 arreglenenlacemagico
copilot que me hizo trabajar dos horas mas porque se equivoco en una division de dos digitos sin decimales esa IA que funciona peor que una calculadora xD
