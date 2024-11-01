·
3
clics
40
clics
Microsoft Copilot, caído en Europa
Microsoft ha confirmado la caída de los servicios de Copilot en Europa, debido, en principio, a un pico inusual de tráfico.
#2
alfema
No se pierde nada.
K
K
60
#11
arturios
#2
Pero... ¿alguien se había dado cuenta?
K
K
11
#1
Ah_no_nimo
Ahora mismo ante cualquier pregunta que le hagas
K
K
35
#5
ChatGPT
Yo sigo usando Clippy así que me da igual
K
K
18
#12
Un_señor_de_Cuenca
Qué maravilla es esto de los servicios Cloud, que nunca se caen.
K
K
13
#9
cenutrios_unidos
Ni me había enterado.
K
K
12
#7
Herumel
Si no es por esto, ni me entero.
K
K
11
#8
joffer
prinf("Hola mundo");
K
K
11
#3
migrad
*
Ostia, pues hace un rato un compañero ha intentado usar el Copilot para que le documentase una clase de 15000 líneas...
La IA se ha pegado un tiro.
K
K
10
#4
Javi_Pina
Llegará el día que se parará la IA i se parará el mundo, de momento no es hoy el día
K
K
10
#10
ronko
Con un poco de suerte los que tengan Windows 11, por un rato les irá mejor.
K
K
8
#6
arreglenenlacemagico
copilot que me hizo trabajar dos horas mas porque se equivoco en una division de dos digitos sin decimales esa IA que funciona peor que una calculadora
K
K
5
