Los microcréditos vuelven a azotar los barrios pobres: están en máximos desde la crisis

Ion y Olga son un matrimonio joven del barrio de Entrevías, en Vallecas. Ion, rumano nacionalizado español, trabaja en la construcción y Olga es administrativa en una gestoría. Entre los dos ganan más de 3.000 euros netos, una cantidad suficiente para pagar el alquiler y alimentar a sus tres hijos. Sin embargo, su situación se ha complicado tanto que el día 1, según reciben sus nóminas, el 70% del sueldo se va inmediatamente en el pago de deudas.
"En efecto, Cofidis o Carrefour, que da créditos al 14% de interés, son hermanitas de la caridad en comparación con lo que tenemos ahora". "Han proliferado una serie de empresas que otorgan crédito con solo presentar el DNI, en unos minutos. No son entidades de crédito controladas por el regulador, sino mercantiles normales que hacen negocio otorgando créditos con unos intereses inimaginables".
Lo grave, que empresas puedan dar préstamos ultrarrapidos y ultrausureros y que los poderes públicos no actúen para prohibirlos, ya que se aprovechan de adicciones o falta del más mínimo sentido común.
Disfruten lo votado.