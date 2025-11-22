Los microcréditos vuelven a azotar los barrios pobres: están en máximos desde la crisis

Ion y Olga son un matrimonio joven del barrio de Entrevías, en Vallecas. Ion, rumano nacionalizado español, trabaja en la construcción y Olga es administrativa en una gestoría. Entre los dos ganan más de 3.000 euros netos, una cantidad suficiente para pagar el alquiler y alimentar a sus tres hijos. Sin embargo, su situación se ha complicado tanto que el día 1, según reciben sus nóminas, el 70% del sueldo se va inmediatamente en el pago de deudas.