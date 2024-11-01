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Michel Mayor, Nobel de Física: “Migrar a Marte sería una locura, significaría vivir peor que en el peor lugar de la Tierra”

Michel Mayor, Nobel de Física: “Migrar a Marte sería una locura, significaría vivir peor que en el peor lugar de la Tierra”

El astrónomo suizo, que descubrió en 1995 el primer exoplaneta y abrió la ciencia a una nueva dimensión, está convencido de que hallaremos planetas habitables que nunca podremos alcanzar, lo que refuerza la importancia de cuidar de la Tierra

| etiquetas: michel mayor , exoplanetas , biología , astronomía , física
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y Musk iría allí o se quedaría aquí?
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tul #2 tul
#1 musk va a reventar tanto esta tierra que para entonces hasta venus sera mas habitable
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ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
Es de cajón, sale más barato irse a vivir bajo el mar y sigue siendo más seguro que irse a cualquier planeta, no hay planeta B, pero hay muchas guillotinas, sigan la línea de puntos…
7 K 77
SMaSeR #6 SMaSeR
#3 Salió en los Simpsons así que acabará pasando.  media
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Escafurciao #8 Escafurciao
#3 claro, lo mismo es ser flash Gordon que Bob sponja.
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ronko #12 ronko
#3 Para que quieres explorar, si nuestra banda va a tocar y las sardinas son bailarinas bajo el mar. {0x1f3b6}
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fofito #4 fofito
Ya están los rogelios atacando a los emprendedores...
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sorrillo #5 sorrillo
Es ir ampliando los sitios habitados por la humanidad en el sistema solar, de forma que si la Tierra acaba siendo inhabitable, por el impacto con un planeta errante o un agujero negro que invada el sistema solar, que la humanidad no se extinga.

Habitar un planeta con menor pozo gravitatorio que la Tierra facilitaría la colonización del resto del sistema solar y quién sabe si la de otro sistema solar.

Nada de esto parece inminente pero ese tipo de avances siempre empiezan por pasos pequeños. América no se conquistó con el primer barco construido, hicieron falta siglos de avances para conseguir ese hito.
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#7 Pitchford
Hay que leer la trilogía de Marte para soñar con vivir ahí. Yo me compré un Atlas y todo, a ver donde compraba un terrenito para la jubilación. Pero los incumplimientos de Musk me han destrozado los planes.
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JackNorte #9 JackNorte *
Solo algo ajeno a lo biologico en la tierra puede sobrevivir de forma estable en entornos ajenos a la tierra y añadiendo la capacidad de adaptacion rapida al entorno incluso aprovechando las condiciones mas perminiciosas incluso como combustible.
Viajar puntualmente puedes viajar si no es muy lejos cualquier forma de vida local, pero la realidad es que lo cotidiano es mejor que no lo desempeñe algo vivo que necesita unas condiciones planetarias especificas para sobrevivir, la creacion de…   » ver todo el comentario
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#10 HangTheRich *
lo cierto es que no hay que ser un nobel de fisica para llegar a esta conclusion. Si puedes hacer sinapsis y no tienes la mollera sumida, con pensarlo un par de veces es mas que suficiente.

usando como ejemplo la artemis de hace unas semanas. El viaje espacial que mas se ha alejado de la tierra. 3 (o 4?) personas en una lata de sardinas, tardaron unos 10 dias en ir y volver y cuando vuelven hay que recogerlos con pinzas por que la microgravedad causa debilidad, el aterrizaje confusion y mareo,…   » ver todo el comentario
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vviccio #11 vviccio
La corrupción económica necesita otro planeta porque no quieren ni hablar de luchar contra el cambio climático o de poner límites a la extracción de recursos.
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menéame