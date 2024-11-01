Michel Mayor, Nobel de Física: “Migrar a Marte sería una locura, significaría vivir peor que en el peor lugar de la Tierra”

El astrónomo suizo, que descubrió en 1995 el primer exoplaneta y abrió la ciencia a una nueva dimensión, está convencido de que hallaremos planetas habitables que nunca podremos alcanzar, lo que refuerza la importancia de cuidar de la Tierra
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Habitar un planeta con menor pozo gravitatorio que la Tierra facilitaría la colonización del resto del sistema solar y quién sabe si la de otro sistema solar.
Nada de esto parece inminente pero ese tipo de avances siempre empiezan por pasos pequeños. América no se conquistó con el primer barco construido, hicieron falta siglos de avances para conseguir ese hito.
Viajar puntualmente puedes viajar si no es muy lejos cualquier forma de vida local, pero la realidad es que lo cotidiano es mejor que no lo desempeñe algo vivo que necesita unas condiciones planetarias especificas para sobrevivir, la creacion de… » ver todo el comentario
usando como ejemplo la artemis de hace unas semanas. El viaje espacial que mas se ha alejado de la tierra. 3 (o 4?) personas en una lata de sardinas, tardaron unos 10 dias en ir y volver y cuando vuelven hay que recogerlos con pinzas por que la microgravedad causa debilidad, el aterrizaje confusion y mareo,… » ver todo el comentario