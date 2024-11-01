Michael McFaul, embajador y miembro del National Security Council, sobre la invasión de Groenlandia: "Esta es la idea más estúpida que puedo recordar en la historia de Estados Unidos." [ENG]  

«Podemos tener bases en Groenlandia si queremos, si el objetivo fuera realmente la seguridad nacional. Pero el objetivo no es la seguridad nacional. El objetivo es un proyecto de vanidad del presidente Trump. Quiere que Groenlandia se convierta en “Trumplandia” para que se le recuerde en la historia como el tipo que expandió los Estados Unidos de América. Y tenemos que frenar esta idea idiota, con las consecuencias negativas de hacer saltar por los aires la OTAN, la alianza más duradera y poderosa de la historia.»
No olvidemos que las inversiones y flujos anuales de la Unión Europea en Estados Unidos viene rondando los 150–250 mil millones de dólares al año. Eso es una barbaridad de dinero y sería necesario ser un absoluto estúpido, si es retórico, para perder esa inversión constante y segura, aparte de otras cooperaciones militares y de… » ver todo el comentario
El terreno alli da igual y las tierras raras tambien. Hace un frio de cojones y nadie quiere ir alli. Ni los robots aguantan.