edición general
25 meneos
24 clics
Michael McFaul, embajador y miembro del National Security Council, sobre la invasión de Groenlandia: "Esta es la idea más estúpida que puedo recordar en la historia de Estados Unidos." [ENG]

Michael McFaul, embajador y miembro del National Security Council, sobre la invasión de Groenlandia: "Esta es la idea más estúpida que puedo recordar en la historia de Estados Unidos." [ENG]  

«Podemos tener bases en Groenlandia si queremos, si el objetivo fuera realmente la seguridad nacional. Pero el objetivo no es la seguridad nacional. El objetivo es un proyecto de vanidad del presidente Trump. Quiere que Groenlandia se convierta en “Trumplandia” para que se le recuerde en la historia como el tipo que expandió los Estados Unidos de América. Y tenemos que frenar esta idea idiota, con las consecuencias negativas de hacer saltar por los aires la OTAN, la alianza más duradera y poderosa de la historia.»

| etiquetas: groenlandia , idea , estúpida
20 5 0 K 160 actualidad
6 comentarios
20 5 0 K 160 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
“…y han tenido muchas”
2 K 52
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Trump todos los días tiene una.
0 K 20
karakol #5 karakol
La pregunta es: ¿Tan ingentes son esos tesoros como para poner en un riesgo seguro la relación, no solo con los aliados europeos, sino con prácticamente todo el mundo?

No olvidemos que las inversiones y flujos anuales de la Unión Europea en Estados Unidos viene rondando los 150–250 mil millones de dólares al año. Eso es una barbaridad de dinero y sería necesario ser un absoluto estúpido, si es retórico, para perder esa inversión constante y segura, aparte de otras cooperaciones militares y de…   » ver todo el comentario
0 K 20
#2 poxemita
Es más si quiere garantizar su seguridad que vaya a lo que considera el foco, que invada China y Rusia. De ese modo también se garantiza tierras raras y petroleo y gas.
0 K 11
#3 Usuario2026
El objetivo parece negociar a lo bully rutas comerciales por aguas que no les pertenecen.

El terreno alli da igual y las tierras raras tambien. Hace un frio de cojones y nadie quiere ir alli. Ni los robots aguantan.
0 K 6

menéame