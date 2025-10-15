·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
Michael Czerny: "Los pobres no necesitan compasión, sino amor que los comprenda"
El prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha presentado esta mañana el V Encuentro Mundial de los Movimientos Populares
|
etiquetas
:
pobres
,
compasion
,
amor
6 comentarios
actualidad
#2
Guanarteme
Los pobres no necesitan compasión y el "amor" no es algo que se pueda ir repartiendo y aceptando como rosquillas, los pobres lo que necesitan es justicia social.
4
K
69
#1
azathothruna
No, necesitan mejores oportunidades economicas y sociales.
Nada de amor, porque suena a fe de los religiosos a estas alturas.
3
K
47
#3
Supercinexin
Los pobres, en el siglo XXI, son pobres de manera totalmente artificial y provocada exclusivamente por el sistema económico. Hay recursos más que de sobra para que nadie sea un indigente ni tenga necesidades vitales sin cubrir. Quién padece de ésto es porque el sistema económico lo provoca, no porque no haya comida, techo ni dignidad en todo el mundo para él.
2
K
42
#6
Torrezzno
Los pobres necesitan un trabajo digno para vivir una vida digna. Ni amor ni compasión
0
K
20
#5
Hynkel
Los pobres necesitan poder comer, vestirse, dormir bajo techo, educar a sus hijos, y todas esas cosillas sin importancia.
Por mucho que en el evangelio salga que la palabra de Dios también alimenta, eso no tiene muchas calorías que digamos.
0
K
7
#4
Jack_Burton
Parece una reinvidicacion Cristina frente al budismo o incluso a algunas corrientes humanistas de izquierda: amor cristiano frente a la compasión humana.
Para mí, el amor cristiano es una idea vaga o, como poco, simbólica, casi abstracta. La idea de compasión se me hace más concreta y más clara.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
