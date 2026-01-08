México: Una niña de 10 años grave tras dar a luz en Chiapas

Una niña de 10 años, identificada como Deisy “N”, fue ingresada de urgencia a un hospital de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para dar a luz. El parto presentó complicaciones graves debido a que el cuerpo de la niña, que mide 1,20 pesa y 40 kilos, no contaba con el desarrollo físico necesario para un embarazo. La menor sufrió aplastamiento de vejiga, uretra y daños de otros tejidos. El embarazo no fue reportado por familiares ni por personal médico, hasta el fin de semana posterior al parto que un trabajador social lo denunció.
