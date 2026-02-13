edición general
El metro más grande de España reconoce que los equipos que usa para revisar las vías manualmente están “obsoletos”

El suburbano de Madrid, con 300 kilómetros de red, invertirá más de un millón en reemplazar su instrumental, de 2014, lo que desvincula del accidente de Adamuz

El suburbano de Madrid, con 300 kilómetros de red, invertirá más de un millón en reemplazar su instrumental, de 2014, lo que desvincula del accidente de Adamuz

#1 cocococo
Un metro siempre es un metro, no puede ser más grande o más pequeño que un metro.
#2 Mustela
#1 Me la has quitado!!
#4 mcfgdbbn3
#1: Depende de lo rápido que vaya, la L-11 con todas las curvas que va a tener no creo que se contraiga tanto como la L-10. :-P
makinavaja #6 makinavaja
#1 Excepto los de Madrid!!!! :troll: :troll:
#11 capitan.meneito
#1 Cada cual en su metro cuadrao!
Vamonos que es viernes: www.youtube.com/watch?v=3ajQniXJvkU

{0x1f3b6} {0x1f3b5}
Ultron #12 Ultron
#1 Que pesa más, un kilo de paja o uno de plomo?
pitercio #7 pitercio
Si al final se van a morir igual.
#3 ernovation
¿un material ferroviario que tiene sólo diez años está ya obsoleto?
#5 mcfgdbbn3
#3: El aparato de medida tal vez, el tren donde lo montes no debería...
placeres #8 placeres *
#3 ...La IA dice que aunque el sistema completo es a 30-50 años, el aparato de medición en sí se deberían actualizar cada 10-15 años al menos eso lo que ponen los contratos que suelen hace la compañia provedora (Los links de referencia están detrás de muros de pago, pero no parecen números desafinados)

Por lo que estaríamos dentro del ciclo normal de mantenimiento y renovación, en otras palabras este meneo parece un puñetero articulo sensacionalista
#10 SHC_1987
#8 La función de la noticia no es otra más que relacionar Madrid con obsoleto y trenes, cumple su función perfectamente ;)
curaca #13 curaca
#9 según lo que dice #8 la noticia tiene ese tufillo.
obmultimedia #9 obmultimedia *
Ayuso ahora dira que El "Lo Pais" la esta atacando desviando la atencion.
