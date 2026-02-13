·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8791
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
5838
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
3887
clics
Este titular es falso
4226
clics
El antes y después de los cambios en París demuestra que se puede humanizar la ciudad
5813
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
más votadas
635
La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Córdoba registra cero denuncias en cuatro meses abierta
556
Compromís alquila un piso turístico "supuestamente clausurado" y el Ayuntamiento defiende que es legal
705
Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”
473
La distinción de Ayuso entre barrios ricos y obreros deja a los colegios del sur al borde del colapso: “14 años sin financiación”
242
Este titular es falso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
16
clics
El metro más grande de España reconoce que los equipos que usa para revisar las vías manualmente están “obsoletos”
El suburbano de Madrid, con 300 kilómetros de red, invertirá más de un millón en reemplazar su instrumental, de 2014, lo que desvincula del accidente de Adamuz
|
etiquetas
:
metro
,
madrid
,
obsoleto
7
1
1
K
14
trenes
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
1
K
14
trenes
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cocococo
Un metro siempre es un metro, no puede ser más grande o más pequeño que un metro.
9
K
93
#2
Mustela
#1
Me la has quitado!!
1
K
23
#4
mcfgdbbn3
#1
: Depende de lo rápido que vaya, la L-11 con todas las curvas que va a tener no creo que se contraiga tanto como la L-10.
0
K
12
#6
makinavaja
#1
Excepto los de Madrid!!!!
1
K
19
#11
capitan.meneito
#1
Cada cual en su metro cuadrao!
Vamonos que es viernes:
www.youtube.com/watch?v=3ajQniXJvkU
0
K
10
#12
Ultron
#1
Que pesa más, un kilo de paja o uno de plomo?
0
K
7
#7
pitercio
Si al final
se van a morir igual
.
2
K
34
#3
ernovation
¿un material ferroviario que tiene sólo diez años está ya obsoleto?
2
K
31
#5
mcfgdbbn3
#3
: El aparato de medida tal vez, el tren donde lo montes no debería...
0
K
12
#8
placeres
*
#3
...La IA dice que aunque el sistema completo es a 30-50 años, el aparato de medición en sí se deberían actualizar cada 10-15 años al menos eso lo que ponen los contratos que suelen hace la compañia provedora (Los links de referencia están detrás de muros de pago, pero no parecen números desafinados)
Por lo que estaríamos dentro del ciclo normal de mantenimiento y renovación, en otras palabras este meneo parece un puñetero articulo sensacionalista
0
K
12
#10
SHC_1987
#8
La función de la noticia no es otra más que relacionar Madrid con obsoleto y trenes, cumple su función perfectamente
0
K
6
#13
curaca
#9
según lo que dice
#8
la noticia tiene ese tufillo.
0
K
10
#9
obmultimedia
*
Ayuso ahora dira que El "Lo Pais" la esta atacando desviando la atencion.
0
K
11
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Vamonos que es viernes: www.youtube.com/watch?v=3ajQniXJvkU
Por lo que estaríamos dentro del ciclo normal de mantenimiento y renovación, en otras palabras este meneo parece un puñetero articulo sensacionalista