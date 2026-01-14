edición general
Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días  

Las precipitaciones serán generosas y caerán en forma de nieve a partir de cotas relativamente bajas

| etiquetas: valencia , comunidad valenciana , clima
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El tiempo está loquísimo con el cambio climático en Valencia
cocolisto #3 cocolisto
El peor tiempo es el que tienes que soportar con ppvox. Lo demás es meteorología.
ContracomunistaCaudillo #4 ContracomunistaCaudillo
#3 pues oye aquí no echamos de menos a los socialistas, to pa ti
pitercio #5 pitercio *
No va a haber manera de reservar en el Ventorro, ahora con la agenda libre y superpaguita no deja hueco a sus compis de partido.
