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Los meteorólogos advierten: "las alergias serán más intensas esta primavera y durarán más tiempo"

Los meteorólogos advierten: "las alergias serán más intensas esta primavera y durarán más tiempo"

Los expertos advierten de una primavera con niveles muy altos de polen en España. Las alergias podrían durar más y afectar a más gente.

| etiquetas: alergia , españa
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3 comentarios
4 0 1 K 44 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Uf, Spain with alergies this year is a nightmare!! don't come to spain
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Rogue #3 Rogue
Y que dirán los médicos de las borrascas?
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c0re #2 c0re
Duran ya desde enero…
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menéame