Meteorito desintegrándose en Noruega sorprende durante aurora

Meteorito desintegrándose en Noruega sorprende durante aurora  

Un meteorito desintegrándose fue captado en video mientras cruzaba el cielo nocturno de Noruega en un momento que coincidió con la presencia de auroras boreales, lo que convirtió la escena en un espectáculo poco común y altamente llamativo. Luego de la desintegración del objeto, el autor del video aparece celebrando visiblemente emocionado, consciente de haber documentado un evento poco frecuente.

Tunguska08Chelyabinsk13
Nucelar se dice NU-CE-LAR

Meteoro es lo que se observa, meteoroide atravesando la atmósfera, es lo que lo provoca, meteorito es lo que llega al suelo! :coletas:
iIusion
#2 logro desbloqueado: nuevo palabro adquirido, meteoroide.
Gracias!
MoñecoTeDrapo
#2 ¿He oído llamar a Puntilloso-man? Meteoroide es en el espacio y meteoro cuando cruza la atmósfera
youtu.be/bFG9rUl5WFE?si=w2X23dmQ0Vbculag
Tunguska08Chelyabinsk13
#5 No es así, meteoro es el fenomeno luminoso. Meteoroide es el objeto, es un asteroide pequeño, de 1 metro o menos, aunque el tamaño varía en las definiciones.

El vídeo está mal, aun cogiendo definiciones de la wiki, la inmensa mayoría de meteoritos no provocan cráteres.
cenutrios_unidos
Primer.aviso.de.Trump...
Virusaco
Wow, una imagen impresionante.

Salu3
menéame