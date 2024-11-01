Meteorito desintegrándose en Noruega sorprende durante aurora  

Un meteorito desintegrándose fue captado en video mientras cruzaba el cielo nocturno de Noruega en un momento que coincidió con la presencia de auroras boreales, lo que convirtió la escena en un espectáculo poco común y altamente llamativo. Luego de la desintegración del objeto, el autor del video aparece celebrando visiblemente emocionado, consciente de haber documentado un evento poco frecuente.
| etiquetas: meteorito , aurora
Nucelar se dice NU-CE-LAR
Meteoro es lo que se observa, meteoroide atravesando la atmósfera, es lo que lo provoca, meteorito es lo que llega al suelo!
Gracias!
youtu.be/bFG9rUl5WFE?si=w2X23dmQ0Vbculag
El vídeo está mal, aun cogiendo definiciones de la wiki, la inmensa mayoría de meteoritos no provocan cráteres.
Salu3