La metamorfosis ultra: el extraño viaje desde el euroescepticismo a influir cada vez más en Bruselas

La extrema derecha europea ha abandonado los discursos en contra de la Unión Europea y del euro. Ya no pone de ejemplo el brexit ni pone en duda la existencia de un proyecto europeo común. El euroescepticismo es cosa del pasado y su estrategia en Bruselas ha sufrido una metamorfosis total durante los últimos tiempos. Las fuerzas de ultraderecha han pasado de propugnar el fin del bloque comunitario a intentar influir desde dentro, asumir cuotas de poder y cambiar la Unión Europea y sus valores fundacionales.

Torrezzno
Sus valores fundacionales eran simplemente el libre comercio entre los estados miembros, no se intentaba legislar sobre todo lo legislable. Sin embargo hoy se prefiere traer cosas de otros países de fuera. Eso está produciendo el estancamiento económico.

Preferimos comida de sitios remotos con tratamientos fitosanitarios mucho mas laxos que aquí.

Preferimos el comprar ropa de usar y tirar hecha en el sudeste asiatico a pagar el premium Made in Portugal o Spain.

Los coches chinos son mas baratos e innovadores. Los europeos se sienten vetustos.

El otrora made in Europe no vale nada. No somos competitivos ni innovadores, y los que lo son es a costa de destruir el mundo.
comunerodecastilla
Síntoma inequívoco de quienes mueven los hilos de la ultraderecha y por ende del fascismo a nivel global.
Que no son precisamente quienes tienen interés en los derechos de la generalidad. :troll:
Mangione
Traidores a Europa que merecen acabar como Mussolini.
