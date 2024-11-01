La metamorfosis ultra: el extraño viaje desde el euroescepticismo a influir cada vez más en Bruselas

La extrema derecha europea ha abandonado los discursos en contra de la Unión Europea y del euro. Ya no pone de ejemplo el brexit ni pone en duda la existencia de un proyecto europeo común. El euroescepticismo es cosa del pasado y su estrategia en Bruselas ha sufrido una metamorfosis total durante los últimos tiempos. Las fuerzas de ultraderecha han pasado de propugnar el fin del bloque comunitario a intentar influir desde dentro, asumir cuotas de poder y cambiar la Unión Europea y sus valores fundacionales.
| etiquetas: ultraderecha , unión europea , extrema derecha
Preferimos comida de sitios remotos con tratamientos fitosanitarios mucho mas laxos que aquí.
Preferimos el comprar ropa de usar y tirar hecha en el sudeste asiatico a pagar el premium Made in Portugal o Spain.
Los coches chinos son mas baratos e innovadores. Los europeos se sienten vetustos.
El otrora made in Europe no vale nada. No somos competitivos ni innovadores, y los que lo son es a costa de destruir el mundo.
Que no son precisamente quienes tienen interés en los derechos de la generalidad.