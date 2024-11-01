Meta patenta una IA clon que te reemplazará en las redes sociales cuando fallezcas: te mantendrá «vivo»

Meta ha patentado algo bastante extraño, lo que descrito como un clon basado en IA capaz de simular la actividad de una persona en redes sociales cuando está ausente. Tan ausente, como cuando incluso esa persona haya fallecido. El texto técnico no se plantea como un “modo memorial” pasivo, sino como una continuidad activa de la presencia digital. Es decir, que cuando desaparezcas de la Tierra, seas reemplazado por una especie de doble que seguiría interactuando en nombre del titular de la cuenta.