Meta patenta una IA clon que te reemplazará en las redes sociales cuando fallezcas: te mantendrá «vivo»

Meta ha patentado algo bastante extraño, lo que descrito como un clon basado en IA capaz de simular la actividad de una persona en redes sociales cuando está ausente. Tan ausente, como cuando incluso esa persona haya fallecido. El texto técnico no se plantea como un “modo memorial” pasivo, sino como una continuidad activa de la presencia digital. Es decir, que cuando desaparezcas de la Tierra, seas reemplazado por una especie de doble que seguiría interactuando en nombre del titular de la cuenta.
| etiquetas: ia , muerte , meta
La realidad que quiere es que su red social se llene de clones IA (a.k.a. bots) para que interactúen entre ellos sin intervención humana. No necesariamente hace falta que ya no estés en este mundo, puedes estar simplemente a la bartola mientras tu clon IA infecta las redes sociales. La teoría del internet muerto llevado hasta los límites.
Y quien dice un clon, dice cientos. Imaginemos el perfil más tóxico en las redes, clonado cientos de veces con nombres distintos.
Salu3