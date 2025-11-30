edición general
¿Por qué el Meridiano Cero no pasa por Greenwich?

Cuando uno visita el observatorio de Greenwich se lleva dos sorpresas. Una: se pronuncia «grénich«. Y dos: si uno lleva un GPS encima, y todos lo hacemos puesto que llevamos un teléfono móvil a todas partes, podrá comprobar que la longitud que se indica en el mapa no es la que debería. Teóricamente, si uno se sitúa con un pie a cada lado del meridiano que está pertinentemente dibujado en el patio del edificio, el dispositivo debería indicar longitud cero. Cero patatero. Pero no lo hace.

alfre2 #1 alfre2
Otro día más y otro post de este cantamañanas? Que se vaya a vomitar hate a otro lado, con sus amigos neofachis
ccguy #3 ccguy
#1 otro día más y otro comentario tuyo tocando los cojones sin pruebas?

Vete tú a vomitar por ahí, plasta
cosmonauta #4 cosmonauta
#1 Eso es cancelación, y sólo te empobrece.

Estoy a las antípodas políticas de ese tipo, pero si blog es excelente
alfre2 #5 alfre2
#4 le pones un collar al mono y ya te encariñas de él? Sigue siendo un mono
Kyoko #2 Kyoko
La visita a Greenwich, por cierto, es muy recomendable. Fue durante siglos una zona para uso de la Navy, de ahi el observatorio, alejada en origen de Londres del que ahora es un suburbio (pijo). Buenas vistas de la city (si el clima lo permite)
www.visitgreenwich.org.uk/
