Mercosur, ¿un coladero de productos tóxicos? Así se controlan en frontera los alimentos que entran en la UE

“Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera“. Así hablaba el presidente de ASAJA, Pedro Barato, el pasado enero ante el inminente acuerdo de la UE con Mercosur que, sin embargo, ha quedado a la espera de evaluación por el alto tribunal europeo. ¿Hay un verdadero riesgo de importación de carne, pescado o vegetales con menos vigilancia sanitaria o con contaminantes químicos o biológicos?.

Gry
Cuando el Reino Unido dejó la UE se quejaron mucho de todos los controles que tenían que pasar los productores que quisieran seguir exportando y de que por una falta los podían bloquear por años.
