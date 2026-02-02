Mercosur, ¿un coladero de productos tóxicos? Así se controlan en frontera los alimentos que entran en la UE

“Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera“. Así hablaba el presidente de ASAJA, Pedro Barato, el pasado enero ante el inminente acuerdo de la UE con Mercosur que, sin embargo, ha quedado a la espera de evaluación por el alto tribunal europeo. ¿Hay un verdadero riesgo de importación de carne, pescado o vegetales con menos vigilancia sanitaria o con contaminantes químicos o biológicos?.