Mercedes presenta su primer prototipo con pintura solar que almacena la energía en la batería del vehículo

Son módulos solares de cinco micrómetros de grosor, más finos que un cabello humano, que se aplican sin costuras a la carrocería del coche «como una pasta fina como una oblea». La superficie activa puede aplicarse a cualquier sustrato. La capa protectora es un «tipo completamente nuevo de pintura a base de nanopartículas» que deja pasar el 94% de la energía solar. Los módulos solares pesan solo 50 gramos por metro cuadrado, no contienen silicio, una eficiencia del 20 %, y generan energía de forma continua, incluso con el vehículo apagado.