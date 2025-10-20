edición general
Mercedes presenta su primer prototipo con pintura solar que almacena la energía en la batería del vehículo

Son módulos solares de cinco micrómetros de grosor, más finos que un cabello humano, que se aplican sin costuras a la carrocería del coche «como una pasta fina como una oblea». La superficie activa puede aplicarse a cualquier sustrato. La capa protectora es un «tipo completamente nuevo de pintura a base de nanopartículas» que deja pasar el 94% de la energía solar. Los módulos solares pesan solo 50 gramos por metro cuadrado, no contienen silicio, una eficiencia del 20 %, y generan energía de forma continua, incluso con el vehículo apagado.

#1 Jodere
Lo que costara la reparación como te hagan un simple arañazo
elgranpilaf #2 elgranpilaf *
#1 Pues a mí todo lo que sea no darle dinero a las eléctricas o petroleras me parece bien
sxentinel #3 sxentinel
#1 Depende, la economía de escala siempre está ahí.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
Se trata del Vision Iconic, un prototipo del que no derivará directamente ningún modelo de producción

Eso es como el que tiene un tío en Graná, que ni tiene tío ni tiene ná
#4 poxemita
Me voy a tener que pillar uno de esos, en verano no aparco a la sombra ni pagando.
#5 BurraPeideira_
Me cuesta creer que pueda generar energía para recorrer 20.000km al año con 11m2 de esta pintura, sería tan eficiente como un panel solar convencional.
