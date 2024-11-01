Mercedes Marco del Ponte: "Nunca se ha visto en Argentina un nivel de crueldad tan elevada como la de este Gobierno"

Mercedes Marco del Ponte, economista, expresidenta del Banco Central de Argentina y secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia en el Gobierno peronista de Alberto Fernández, habla en Radio Nacional de España de la profunda crisis económica y social que vive el país tras dos años de política ultraliberal del presidente Javier Milei, con las presiones y a pocas horas de las elecciones legislativas del domingo.