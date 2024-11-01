·
6
meneos
37
clics
Mercadona sale de compras y adquiere su proveedor de gestión de envases reutilizables para impulsar su modelo logístico
Con este movimiento el grupo distribuidor quiere unificar procesos y ganar en eficiencia y sostenibilidad. Los 1.600 empleados de Logifruit se incorporarán al equipo de Mercadona.
mercadona
,
supermercados
,
alimentación
actualidad
#2
Supercinexin
Los 1.600 empleados de Logifruit se incorporarán al equipo de Mercadona.
Mis condolencias.
0
K
20
#3
covacho
#2
se repite la historia que mercadona ha montado 1000 veces ya.
Si quieres ser mi proveedor tienes que servirme envases con esta característica. Para ello tienes que comprar esta maquinaria. Para ello tienes que pedir un préstamo. Ahora tienes que servirme el doble de envases por el mismo precio. Ahora estas arruinado. Te compro a precio de saldo.
1
K
12
#4
Kmisetas
*
“Mis condolencias”, dice el panfletista, cuando Mercadona es de las pocas del sector con más del 90 % de contratos indefinidos, salarios por encima del convenio y beneficios repartidos vía primas desde hace años. Logifruit no era una pyme expoliada sino una cooperativa logística creada por proveedores para reducir costes de envases, con economías de escala evidentes y auditadas. La compra integra a 1.600 trabajadores manteniendo empleo y centraliza un sistema que ya daba servicio a miles de…
» ver todo el comentario
1
K
16
#5
Khanbaliq
#4
Relaja, Roig, relaja.
0
K
7
#1
anje
Que hace Donald Trump, el la foto de Mercadona?
0
K
9
#6
pirat
mencabrona, como colandrola, es ecoembes...
No puede tener especial interés en reducir envases si se beneficia en todos los pasos.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
