Mercadona lleva años siendo una amenaza para otras cadenas de súper y restaurantes. Ahora lo es para Starbucks

Mercadona ganó fama (y dinero) como cadena de supermercados, pero hace tiempo ya que tantea vías de negocio en sectores que van mucho más allá del retail tradicional. El movimiento más claro lo hizo en 2018, cuando lanzó una sección de platos cocinados y "listos para comer" (de hecho el servicio se llama literalmente así) que ha crecido a una velocidad récord. A día de hoy se ofrece ya en 1.110 tiendas y ha permitido a la cadena de Juan Roig convertirse en un rival inesperado para los hosteleros, quienes han visto cómo la firma acapara casi el