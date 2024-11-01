El mercado del petróleo está sumido en una carrera de pánico por los barriles

Una carrera frenética por los barriles domina el mercado mundial del petróleo. Los operadores y las refinerías de todo el mundo buscan desesperadamente cargamentos de crudo disponibles de inmediato. Los cargamentos de petróleo cuya entrega está prevista para las próximas semanas se han negociado a precios sin precedentes, superando los 140 dólares por barril. Es probable que algunas refinerías europeas se vean obligadas a seguir el ejemplo de sus homólogas asiáticas y recortar la producción.