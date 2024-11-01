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El mercado del petróleo está sumido en una carrera de pánico por los barriles

El mercado del petróleo está sumido en una carrera de pánico por los barriles

Una carrera frenética por los barriles domina el mercado mundial del petróleo. Los operadores y las refinerías de todo el mundo buscan desesperadamente cargamentos de crudo disponibles de inmediato. Los cargamentos de petróleo cuya entrega está prevista para las próximas semanas se han negociado a precios sin precedentes, superando los 140 dólares por barril. Es probable que algunas refinerías europeas se vean obligadas a seguir el ejemplo de sus homólogas asiáticas y recortar la producción.

| etiquetas: geoestrategia , dinero , deuda , petróleo , economía
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6 comentarios
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pitercio #2 pitercio
Y más que va a estar.
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SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Coño, como en el Donkey Kong.
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alehopio #5 alehopio *
Incluso si el Estrecho de Ormuz se abre mañana, los mercados tardarán 6 meses en volver a su estado normal

Una reapertura del Estrecho de Ormuz tras el cese al fuego de abril de 2026 no normalizaría los mercados inmediatamente, estimándose meses de inestabilidad por cicatrices logísticas. El atasco de cargamentos, la necesidad de asegurar rutas y el daño en la capacidad de refinación mantendrán altos los costos y precios energéticos.

www.ft.com/content/aefedeb8-e5a6-4490-bb9f-fa4a973fe71c?syn-25a6b1a6=1
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alehopio #6 alehopio
Es que una cosa son los precios del petroleo a futuro, y otra muy distinta los precios al contado actuales.

www.meneame.net/story/crudo-mar-norte-dispara-maximo-historico-mientra
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#4 Dav3n
Tic, tac, tic, tac...
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ochoceros #3 ochoceros
Buenas noticias para los que propiciaron todo este problema.  media
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menéame