El mercado del petróleo está sumido en una carrera de pánico por los barriles

Una carrera frenética por los barriles domina el mercado mundial del petróleo. Los operadores y las refinerías de todo el mundo buscan desesperadamente cargamentos de crudo disponibles de inmediato. Los cargamentos de petróleo cuya entrega está prevista para las próximas semanas se han negociado a precios sin precedentes, superando los 140 dólares por barril. Es probable que algunas refinerías europeas se vean obligadas a seguir el ejemplo de sus homólogas asiáticas y recortar la producción.
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Una reapertura del Estrecho de Ormuz tras el cese al fuego de abril de 2026 no normalizaría los mercados inmediatamente, estimándose meses de inestabilidad por cicatrices logísticas. El atasco de cargamentos, la necesidad de asegurar rutas y el daño en la capacidad de refinación mantendrán altos los costos y precios energéticos.
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