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El crudo del Mar del Norte se dispara a un máximo histórico mientras la crisis de Ormuz sacude el mercado al contado

El crudo del Mar del Norte se dispara a un máximo histórico mientras la crisis de Ormuz sacude el mercado al contado

Los futuros del Brent cayeron por debajo de los 100 dólares por barril tras el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero las restricciones se intensifican ante la crisis de suministro. El precio físico de una mezcla clave del Mar del Norte se disparó el jueves hasta alcanzar un máximo histórico de 147 dólares por barril.

| etiquetas: petroleo inmediato , mar del norte , crisis energética
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4 comentarios
5 0 0 K 86 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Esto me suena a los primeros dias del COVID en Asia, saltando las primeras alarmas y donde aquí en occidente el mensaje era de: todo va bien
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alfon_sico #4 alfon_sico
#3 hasta que no se contagio de COVID el vecino del 3º ni nos movimos. Iban a ser 2-3 casos
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duende #1 duende
"El "Forties Blend", es el indicador físico para la entrega inmediata de crudo del Mar del Norte, superó el récord anterior de 2008 y alcanzó los 147 dólares por barril el jueves".
Es decir, el petróleo al día de hoy está más caro que el petróleo a futuros para dentro de un mes, hay algún gobierno jugando a mantener el precio de los futuros del petróleo bajos; me pregunto que pasará dentro de un mes cuando el futuro les alcance.
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hackerman #2 hackerman
Todo va bien....todo...va bien...
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menéame