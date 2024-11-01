El crudo del Mar del Norte se dispara a un máximo histórico mientras la crisis de Ormuz sacude el mercado al contado

Los futuros del Brent cayeron por debajo de los 100 dólares por barril tras el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero las restricciones se intensifican ante la crisis de suministro. El precio físico de una mezcla clave del Mar del Norte se disparó el jueves hasta alcanzar un máximo histórico de 147 dólares por barril.