El mercado inmobiliario se las prometía felices con la subida sin fin de los precios. Hasta que las compras empezaron a frenarse

Acostumbrados a un mercado recalentado en el que la demanda supera con creces a la oferta, las últimas estadísticas inmobiliarias nos han dejado una sorpresa. La Comunidad de Madrid, Baleares, Canarias o Cantabria se despidieron del segundo trimestre con menos compras de casas que el año pasado. No solo eso. Lo más curioso (o no) es que ese 'pinchazo' no ha suavizado los precios, que lejos de contenerse han seguido al alza, sobre todo en la capital.

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
"Lo más curioso (o no) es que ese 'pinchazo' no ha suavizado los precios, que lejos de contenerse han seguido al alza, sobre todo en la capital"
Baja la demanda, suben los precios... otro ejemplo de como los mercados se autoregulan xD
Mark_ #1 Mark_
Xataka se tiene que mirar los prompts que le da a la IA para escribir sus artículos porque llevan un tiempo cascados...  media
#5 Toponotomalasuerte
#4 calla que yo acabo de ver que puse 2014 en vez de 2024 jijiji
#3 Toponotomalasuerte
No sé que es frenarse. En 2014 se vendió un 10% más que en 2023. Habrá que ver a final de año si se freno o no. Tb estaba frenandose en 2023 y finalizó con subida de ventas.
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
#3 Es Xataka, no esperes rigor... ni siqueira la verdad
