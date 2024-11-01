El mercado inmobiliario se las prometía felices con la subida sin fin de los precios. Hasta que las compras empezaron a frenarse

Acostumbrados a un mercado recalentado en el que la demanda supera con creces a la oferta, las últimas estadísticas inmobiliarias nos han dejado una sorpresa. La Comunidad de Madrid, Baleares, Canarias o Cantabria se despidieron del segundo trimestre con menos compras de casas que el año pasado. No solo eso. Lo más curioso (o no) es que ese 'pinchazo' no ha suavizado los precios, que lejos de contenerse han seguido al alza, sobre todo en la capital.