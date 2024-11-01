El mercado gallego de carbono ya es real: quién puede vender, qué se puede vender y a qué precio

Un crédito de carbono es una unidad comercializable igual a una tonelada de CO2 equivalente capturada y derivada de actividades desarrolladas por un proyecto validado en el mercado voluntario.

Una innovación destacable del sistema gallego es la creación de los créditos de carbono Ecosoc. Tendrán esta consideración los créditos procedentes de proyectos que, más allá de la captura de carbono, incorporen servicios ecosistémicos o económico-sociales, siendo la propia metodología la que determine si un proyecto puede considerarse Ecosoc.