El mercadeo de información privilegiada obliga a Argentina a prohibir la plataforma Polymarket

Esta plataforma se ha convertido de facto un medio con el que altos funcionarios, espías y miembros de las fuerzas de seguridad de muchos países se sacan un sobresueldo con datos que obtienen por razón de su cargo. Asociada a una empresa pantalla de la CIA, Palantir, en enero de 2026 Polymarket fue objeto de controversia cuando un usuario realizó apuestas masivas y extraordinariamente rentables sobre el secuestro por parte de fuerzas estadounidenses del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, horas antes de que ocurriera.