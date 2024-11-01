Mensur: Fotos raras de la tradición alemana de duelos con espadas, donde las cicatrices faciales significaban honor  

Practicada en Alemania, Austria, Suiza, Letonia, Estonia y, en menor medida, en Bélgica, Lituania y Polonia, la Mensur es una lucha de sables estrictamente regulada entre dos miembros masculinos de fraternidades opuestas. La palabra en sí deriva del término latino para “medida” o “una cierta cantidad”, un guiño a la naturaleza precisa y metódica de la pelea. A diferencia de un duelo convencional, el Mensur no se trata de victoria o derrota: no hay ganador ni perdedor. Y a diferencia de la esgrima deportiva, no se trata de velocidad ni evasión.