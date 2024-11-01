edición general
Mensur: Fotos raras de la tradición alemana de duelos con espadas, donde las cicatrices faciales significaban honor

Mensur: Fotos raras de la tradición alemana de duelos con espadas, donde las cicatrices faciales significaban honor  

Practicada en Alemania, Austria, Suiza, Letonia, Estonia y, en menor medida, en Bélgica, Lituania y Polonia, la Mensur es una lucha de sables estrictamente regulada entre dos miembros masculinos de fraternidades opuestas. La palabra en sí deriva del término latino para “medida” o “una cierta cantidad”, un guiño a la naturaleza precisa y metódica de la pelea. A diferencia de un duelo convencional, el Mensur no se trata de victoria o derrota: no hay ganador ni perdedor. Y a diferencia de la esgrima deportiva, no se trata de velocidad ni evasión.

comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Joder no tenia ni idea. Que cosa más rara dejarse rajar la cara
maldia #2 maldia
#1 Si te aburres se hacen cosas de estas, solo hay que estar lo suficientemente aburrido y no tener manos.
Baal #4 Baal
#1 el contexto lo es todo.

Recuerdo unos asaltos a cara y pecho descubierto, única protección la mano izquierda... Nos repartimos unos cuantos zurriagazos curiosos, armas sin filo, pero acero a fin de cuentas... Y ahí quedo....

Contexto y situación... Ahora no lo haría... Sin las protecciones correctas.
#5 Einwanderer
#1 La idea era no dejarse...
#6 Einwanderer
#5 Vaya, leo en el artículo que sí...
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#1

Eso era solo una parte ... luego le cosían sin anestesia. Y no por falta de ella, porque eran así de duros (o eso pensaban ellos)
placeres #7 placeres *
Buen resumen de una historia realmente curiosa.

Solo un detalle a añadir.. Los medicos asignados en los duelos, aparte de mirar que las heridas no fueran graves.. pues hacían autenticas chapuzas en la cura (Hasta meterle vino o restos), para asegurarse que las cicatrices tuvieran la dignidad suficiente. y quedase la cara bien señalado como parte de la casta militar-noble

Es un tema fascinante (Lo conocí por el libro blandir la espada, aunque se inventa bastante pero sigue siendo una buena…   » ver todo el comentario
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Mucho honor, pero si me los cruzo por la noche, cambio de acera xD
kumo #9 kumo
Los vídeos de esto en youtube son curiosos. Yo conocía el tema hace tiempo porque entre otras cosas explicaba porque muchos oficiales alemanes de la WWII tenían esas cicatrices, aunque para entonces ya no era tan popular.
