Mensur: Fotos raras de la tradición alemana de duelos con espadas, donde las cicatrices faciales significaban honor  

Practicada en Alemania, Austria, Suiza, Letonia, Estonia y, en menor medida, en Bélgica, Lituania y Polonia, la Mensur es una lucha de sables estrictamente regulada entre dos miembros masculinos de fraternidades opuestas. La palabra en sí deriva del término latino para “medida” o “una cierta cantidad”, un guiño a la naturaleza precisa y metódica de la pelea. A diferencia de un duelo convencional, el Mensur no se trata de victoria o derrota: no hay ganador ni perdedor. Y a diferencia de la esgrima deportiva, no se trata de velocidad ni evasión.
| etiquetas: duelos , espadas , cicatrices , alemania
Recuerdo unos asaltos a cara y pecho descubierto, única protección la mano izquierda... Nos repartimos unos cuantos zurriagazos curiosos, armas sin filo, pero acero a fin de cuentas... Y ahí quedo....
Contexto y situación... Ahora no lo haría... Sin las protecciones correctas.
Eso era solo una parte ... luego le cosían sin anestesia. Y no por falta de ella, porque eran así de duros (o eso pensaban ellos)
Solo un detalle a añadir.. Los medicos asignados en los duelos, aparte de mirar que las heridas no fueran graves.. pues hacían autenticas chapuzas en la cura (Hasta meterle vino o restos), para asegurarse que las cicatrices tuvieran la dignidad suficiente. y quedase la cara bien señalado como parte de la casta militar-noble
Es un tema fascinante (Lo conocí por el libro blandir la espada, aunque se inventa bastante pero sigue siendo una buena… » ver todo el comentario