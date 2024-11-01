Menstruación en el deporte español

La salud de las deportistas españolas vive una crisis silenciosa: la Tríada de la Mujer Deportista afecta ya a casi 4 de cada 10 atletas, con riesgos de trastornos alimentarios, amenorrea y pérdida ósea. La presión estética, la falta de energía, la mala atención médica y estructuras deportivas pensadas para hombres agravan un problema que amenaza carreras, fertilidad y bienestar. Sin medidas urgentes, el colapso será generacional.