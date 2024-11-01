Menstruación en el deporte español

La salud de las deportistas españolas vive una crisis silenciosa: la Tríada de la Mujer Deportista afecta ya a casi 4 de cada 10 atletas, con riesgos de trastornos alimentarios, amenorrea y pérdida ósea. La presión estética, la falta de energía, la mala atención médica y estructuras deportivas pensadas para hombres agravan un problema que amenaza carreras, fertilidad y bienestar. Sin medidas urgentes, el colapso será generacional.
| etiquetas: deporte , mujer , triada , feminismo
"Se han señalado diversos factores responsables del sesgo de sexo en la literatura de las ciencias del deporte y el ejercicio. Por una parte, las fluctuaciones hormonales de la mujer asociadas al ciclo menstrual suponen un reto metodológico, con el consiguiente aumento del coste económico de los experimentos. Además, existen menores subvenciones y financiación por parte de las organizaciones deportivas femeninas, cuyos presupuestos son más
En España la menstruación la pueden tener tanto hombres como mujeres. Es de muy mal gusto que se borre a la mitad de la población potencialmente menstruante del discurso público. ¿O es que ya ha ganado J. K. Rowling?